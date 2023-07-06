البعثة الأممية تنفي نيتها إعلان خارطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا.

طرابلس 06 يوليو 2023 م ( وال ) – نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأنباء المتداولة بشأن نية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد الله باتيلي” الإعلان عن خارطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا.

واعتبرت البعثة ، في بيان نشرته أمس الاربعاء عبر موقعها بتويتر ، هذا (( الخبر المزيف جزءًا من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها)) .

ودعت البعثة (( جميع وسائل الإعلام والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد فقط على موقعها الرسمي ومنصاتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار الدقيقة والبيانات الموثوقة))

وذكّرت البعثة بتأكيد ” باتيلي ” خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، التزامه بتكثيف مساعيه الحميدة وجمعِ كل الأطراف والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بغية التوصل إلى اتفاق شامل وشفاف حول القضايا الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة الـ” 6+6″ ، لضمان قابليتها للتطبيق تمهيدًا لإجراء انتخابات ناجحة .

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