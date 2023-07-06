لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني توافق على شراء 60 مروحية من طراز شنيوك الأمريكية للجيش الألماني

برلين 6 يوليو 2023 م ( وال ) وافقت لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني على صفقة شراء 60 مروحية نقل ثقيل للجيش الألماني في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ثمانية مليارات دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر مشاركون في الجلسة التي عقدتها اللجنة أن غالبية الساسة المتخصصين صوتت أمس الأربعاء لصالح شراء 60 مروحية بوينغ طراز «سي إتش 47 – إف شينوك». ويرمز حرفا «سي إتش» إلى عبارة «مروحيات شحن» بالإنجليزية. يذكر أن هذه الصفقة مدرجة أيضا على جدول أعمال لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني اليوم الخميس.

هذا وتقرر أن يتم توريد الدفعة الأولى من هذه المروحيات إلى ألمانيا في عام 2027. ووفقا لمسودة القرار، يبلغ إجمالي المطلوب لهذه الصفقة نحو 7.2 مليار يورو بالإضافة إلى حوالي 750 مليون يورو لتكييف البنية التحتية مع تشغيل هذه المروحيات، وذكرت المسودة أنه سيتم تشييد مبان وحظائر جديدة للطائرات، وسيتم تعديل مساحات عمليات الطيران وتوسيع نطاق مستودعات الوقود.

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