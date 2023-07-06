السفارة الامريكية : امريكا تقدم تجهيزات لمطار سبها .

طرابلس 6 يوليو، 2023 م ( وال ) – احتفلت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ، أمس الأربعاء عبّر الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليّة و مع ممثلي المجالس البلدية، ممثلي المجتمع المدني، والقادة المجتمعيين بتجهيز مطار سبها الدولي .

وأعلنت السفارة عبّر موقعها الرسمي في توتير عن التجهيزات التي قدمتها الولايات المتحدة لمطار سبها الدولي وذلك في إطار استراتيجية منع الصراع وتعزيز الاستقرار العشرية ، والتي شملت تجهيزات أرضية مهمة لتحميل وإنزال الأمتعة، ووسائل لنقل المسافرين، وسيارة إسعاف لتحسين العمليات من أجل ربط أفضل لجنوب ليبيا بباقي البلاد.

وقال السفارة (( إن الجنوب الليبي يمثل منطقة محورية لجهود أولية متسلسلة تحت مظلة استراتيجية تعزيز الاستقرار والذي من شأنه أن يؤسس تدريجيًا نحو تقدم عبّر كامل ⁧‫ليبيا‬⁩ )) .

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