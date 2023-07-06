وزارة الشؤون الاجتماعية توقع مع اليونيسف مذكرة تفاهم لتدريب اختصاصين اجتماعيين ونفسيين.

طرابلس 6 يوليو 2023 م ( وال ) – وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء الكيلاني ” مذكرة تفاهم مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدى ليبيا بالإنابة ” ماري كونسلي” للتعاون في برامج تدريب الاختصاصين الاجتماعيين والنفسيين في جوانب الدعم النفسي والاجتماعي ورعاية الطفولة.

وأشادت “الكيلاني ” عقب مراسم التوقيع بديوان الوزارة بطرابلس أمس الأربعاء بالتعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، خصوصا ما يتعلق بالطفولة.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها بالفيسبوك أن مذكرة التفاهم تركزت على تنفيذ خطة العمل المتعددة السنوات لحماية الطفل، والسياسة الاجتماعية التي أعدت من قِبل خبراء الجانبين، وغيرها من مجالات التعاون الخاصة بالطفل في ليبيا، على أن يشمل هذا التعاون جميع مناطق البلاد.

….( وال ) ….