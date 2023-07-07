قناة روسيا اليوم تنشر صور شخصية وأسلحة وجوازات سفر وأموال عثر عليها بمنزل قائد فاغنر .

موسكو 06 يوليو 2023 م ( وال) – عثر جهاز الأمن الفدرالي الروسي أثناء تفتيشه لمكتب ومنزل قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، على شعر مستعار وأسلحة ومبالغ كبيرة من المال وجوازات سفر.

وعرضت قناة روسيا اليوم التلفزيونية ، لقطات وصور من مكتب ومنزل ” بريغوجين ” حيث تم العثور على مبالغ كبيرة من المال، بما في ذلك عملات أجنبية، وكذلك شعر مستعار وجوازات سفر وأسلحة، وطائرة مروحية صغيرة في فناء منزله.

ومن بين ما نشرته القناة الروسية من لقطات مرئية صورة فوتوغرافية تظهر تواجد قائد مجموعة فاغنر ” يفغيني بريغوجين ” في ليبيا وهو يرتدى زي عسكري ليبي .

(وال)