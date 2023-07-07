صافرة مصرية ومغربية لإدارة نهائيات السلة الليبية .

طرابلس 6 يوليو 2023 (وال ) – تنطلق بقاعة طرابلس الكبرى المغطاة للألعاب الرياضية، الجمعة – المرحلة الأولى من الدور الرباعي لكرة السلة للموسم الرياضي 2022 – 2023 “، وذلك بمشاركة فرق الأهلي طرابلس حامل لقب آخر نسخة، والأهلي بنغازي بطل آخر كأس لعبة، بالإضافة إلى فريقي النصر والاتحاد.

ومن المنتظر أن تشهد نهائيات السلة الليبية في تجمعها الأول هذا الموسم، إثارة وتشويق، خاصة أن الفرق الأربعة التي ستتنافس على لقب هذا العام تعاقدت مع العديد من الأسماء، وذلك من أجل تقديم الإضافة المرجوة منهم بالنهائيات الليبية.

وسيشارك في إدارة تحكيم مباريات التجمع الأول من الدوري الليبي لكرة السلة، أطقم تحكيم من دولتي مصر والمغرب، بالإضافة إلى وجود حكام من ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أن طاقم التحكيم المصري يتكون من عمر زاهد، وإسلام وحيد، وكذلك أحمد غالب، بينما يتكون طاقم التحكيم المغربي من الثلاثي من بن شريف بن عيسي، وسعيد بوكبير، وكذلك عماد أدريوش، فيما تكونت التوليفة الليبية للحكام من الدولي هيثم الساروي، عبد الحميد الحمري، وجلال الورفلي، بالإضافة إلى إبراهيم شوشان، و موسى الأوجلي.

وال بنغازي ..