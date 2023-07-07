صندوق التضامن الأجتماعي فرع سهل الجفارة يقيم حفل معايدة لنزلاء مركز أشبيلية لذوي الاحتياجات الخاصة .

الجفارة 7 يوليو 2023 (وال)- اقام صندوق التضامن الاجتماعي فرع سهل الجفارة حفل معايدة لنزلاء مركز أشبيلية لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وحضر المعايدة مدير ومسؤولي المكاتب بفرع صندوق التضامن الإجتماعي سهل الجفارة والعاملين بمركز إشبيلية القيت خلاله العديد من الكلمات التي اكدت ضرورة الأهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الامكانيات التي تتناسب وظروفهم .

وتخللت الاحتفالية الفقرات الفنية والشعرية التي ادخلت البهجة والسرور على الحاضرين تم بعدها تكريم عدد من الأخصائيين الاجتماعين والعناصر الطبية والعاملين بمركز إشبيلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نظير جهودتهم المبذولة واهتمامهم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من نزلاء مركز إشبيلية.

وال الجفارة.