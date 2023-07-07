الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا : إرتفاع نسبي في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا بينما تبقى في معدلاتها على باقي المناطق.

طرابلس 7 يوليو 2023 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم الجمعة 07 -07- 2023 وخلال اليومين القادمين إرتفاع نسبي في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا بينما تبقى في معدلاتها على باقي المناطق.

** راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي :-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ على المناطق الساحلية، ومـابين (37-39)مْ على الدواخل, وتسجل زيادة يوم الغد.

** الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد ثم تتراجع من مساء الأحد خاصةً على الجبل الأخضر.

** الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

**الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-39)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد على الواحات ثم تتراجع مساء الأحد.

وال..