الهيئة الوطنية لزراعة الاعضاء والانسجة والخلايا تعلن عن رغبتها في التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة في مجال الخدمات.

طرابلس 7 يوليو 2023 ( وال ) – اعلنت الهيئة الوطنية لزراعة الاعضاء والانسجة والخلايا عن رغبتها في التعاقد مع احدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال النظافة والسفرجة وخدمات المقاهي وذلك بداية من 1-9-2023 .

ودعت الهيئة الراغبين في تقديم الخدمة التقدم بطلباتهم الى مقر الهيئة داخل مستشفى طرابلس المركزي شارع السيدي رقم (1) اثناء ساعات الدوام الرسمي للتعاقد وفقا للالية والشروط التي والاوضاع التي تحددها الهيئة ويتم الاتفاق عليها عند التعاقد وذلك في موعد اقصاه 6-8-2023 مع ارفاق ترخيص المزاولة وشهادة قيد بالسجل التجاري وملف متكامل بالسيرة الذاتية للشركة يوضح قدرتها وامكانياتها ومدى خدمتها والجهات التي تتعامل معها .

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