استشهاد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في نابلس اليوم الجمعة .

نابلس 7 يوليو 2023 (وال)- استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال بعد محاصرتها منزلاً في البلدة القديمة بمدينة نابلس، صباح اليوم الجمعة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال شهيدين من المنزل المحاصر في نابلس، وجرى نقلهما إلى مستشفى رفيديا.

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