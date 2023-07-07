ليبيا نيوز

استشهاد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في نابلس اليوم الجمعة .

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نابلس 7 يوليو 2023 (وال)- استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال  بعد محاصرتها منزلاً في البلدة القديمة بمدينة نابلس، صباح اليوم الجمعة.

 وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال شهيدين من المنزل المحاصر في نابلس، وجرى نقلهما إلى مستشفى رفيديا.

 وال..

 

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وكالة الأنباء الليبية

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