مفتشو فرع الرقابة على الأغذية الجفارة يقومون بجولة تفتيشية على محلات المواد الغذائية بمنطقة العزيزية .

العزيزية 7 يوليو 2023 (وال)- قام مفتشو فرع الرقابة على الأغذية والأدوية الجفارة رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي التابع للفرع ، بجولة تفتيشية ضبطية أستهدفت عدة محلات بمنطقة العزيزية .

وسجل خلال الجولة التفتيشية العديد من المخالفات بينها انتهاء صلاحية بعض الموادالغذائية ، عدم وجود برنامج مكافحةالآفات ، المحيط البيئي بحالة سيئة . عدم وجود شهائد صحية . المخزن غير مطابق للمواصفات التخزين.

واوصت اللجنة بقفل المحلات المخالفة و إحالة اصحابها إلى وحدة الحرس البلدي بالفرع لاتخاذ الاجراءات القانونية .