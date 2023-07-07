السودان يخطط لاستعادة علاقته الدبلوماسية مع إيران بشكل عاجل بعد قطعها 7 سنوات .

الخرطوم 7 يوليو 2023 م (وال) ـــ التقى وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، على هامش اجتماعات دول عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية “باكو” ، نظيره وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبداللهيان”، وبحثا استعادة العلاقات المقطوعة بين البلدين بعد قطيعة استمرت نحو 7 سنوات ، وذلك في أول نشاط دبلوماسي رسمي لمسؤول سوداني بهذا المستوى .

وقال بيان وزارة الخارجية السودانية، أمس الخميس ، إن الوزير المكلف “علي الصادق” التقى الوزير الإيراني “حسين أمير عبداللهيان”، وبحث معه (إعادة العلاقات بين البلدين في أقرب الآجال، وأهمية استعادة هذه العلاقات إلى سابق عهدها بما يُمكن البلدين من الاستفادة من فرص التعاون المشترك في شتى المجالات)، وإن المسؤول السوداني شكراللهيان على المساعدات الإنسانية التي قدّمها الهلال الأحمر الإيراني، وهنّأه على استعادة علاقات بلاده مع العربية السعودية.

وأوضح بيان الخارجية أن الصادق بحث مع نظيره عبداللهيان تطور الأحداث في السودان، وأبلغه بقدرة الجيش السوداني على (حسم التمرد في مدى زمني قصير، وأن تأخر الحسم يرجع إلى وجود المتمردين داخل المرافق الحكومية ومنازل المواطنين، وأن الجيش السوداني لا يرغب في انتهاج سياسة الأرض المحروقة) .

يذكر أن السودان قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بشكل مفاجئ في يناير 2016 أثناء حكم الرئيس السابق عمر البشير، وقال وقتها إن قطع علاقاته مع الحليف السابق يجيء (على خلفية الهجوم الغاشم على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد)، بيد أن البشير كان قد مهد لقراره بقطع علاقاته مع إيران منذ العام 2014 حين أصدر قراره بإغلاق الحسينيات والمركز الثقافي الإيراني في الخرطوم .

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