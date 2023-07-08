ليبيا نيوز

وزير الإسكان يبحث مع المجلس التسييري لبلدية جنزور عددا من المشروعات.

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 7يوليو 2023م(وال)- بحث وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”  مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية جنزور  عددا من الملفات والمشروعات القائمة والمتوقفة بالبلدية.

وذكرت وزارة الاسكان أن الاجتماع جرى خلاله  بحث عدد من الملفات والمشروعات القائمة والمتوقفة بالبلدية، وخاصة مشروعات فتح المسارات والمخططات العمرانية.

 و أكد الغاويأن الوزارة تعمل على استئناف العمل بعدد من المشروعات في مختلف البلديات لحل المختنقات العاجلة ضمن خطة (عودة الحياة) .

وحسب الوزارة فقد تقدم رئيس المجلس التسييري لبلدية جنزور بدعوة الوزير لزيارة البلدية والإطلاع على المشروعات المتوقفة وبحث آليات استئنافها.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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