أسعار النفط ترتفع لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي .

لندن 7 يوليو 2023 (وال) – سجلت أسعار النفط بالسوق الأوروبية اليوم الجمعة ارتفاعا لتوسع مكاسبها لليوم ‏الرابع على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ،على وشك تحقيق ‏ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل المخاوف بشأن تحويل

وصعد خام برنت بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوي 77.06 دولار الأعلى فى أسبوعين ، ‏من مستوى الافتتاح عند 76.44دولار ، وسجل أدنى مستوي عند 76.40دولار.‏

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوي 72.36 دولار الأعلى منذ 22 ‏يونيو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 71.83دولار ، و سجل أدنى مستوي عند ‏‏71.72دولار ،