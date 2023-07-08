محكمة جنايات طرابلس تصدر احكاما بين العشرين عاما والمؤبد ضد متهمين بالإتجار بالبشر.

طرابلس 07 يوليو 2023م(وال) – أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بالسجن المؤبد على متهم وبالسجن لمدة 20 عاماً على متهمين آخرين لارتكابهم أفعال الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي في بيان اليوم الجمعة، إن محكمة جنايات طرابلس تممت إجراءات تحقيق نشاط ثلاثة متهمين تعمدوا ارتكاب فعل الاتجار بالبشر وتدخلوا في تنظيم حركة المهاجرين غير الشرعيين حتى يتأتى حجز حريتهم وممارسة أساليب التعذيب والمعاملة القاسية ضدهم ثم إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وقع مشاهدة واقعات التعذيب.

وأضاف البيان أن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهم وأنزلت بالأول عقوبة السجن المؤبد وعقوبة السجن لمدة عشرين سنة في حق المحكوم عليهما الثاني والثالث.

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