بمشاركة ديوان المحاسبة الليبي : مجلس المراجعين الخارجيين (كوبيا) يعتمد التقرير النهائي لمراجعة حسابات الكوميسا.

طرابلس 07 يوليو 2023م (وال ) – اعتمد مجلس المراجعين الخارجيين ” كوبيا ” الذي يضم ” ليبيا – اسواتيني – كينيا – الكونغو الديمقراطية- أوغندا ” في اجتماعه اليوم الجمعة، التقرير النهائي لمراجعة حسابات الكوميسا للسنة المالية2022، بمقر الأمانة العامة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا بالعاصمة الزامبية ” لوساكا”.

وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” ووكيل الديوان ” علاء المسلاتي ” ، والمراجع العام بدولة كينيا ” نانسي كاتونقا” ، والمراجع العام بمملكة اسواتيني ” تيموثي ماكسوبيلا ” والمراجع العام بالكونغو الديمقراطية ” فكتور باندامادي ” ، و نائب المراجع العام بأوغندا ” اليد ادوارد اكول “.

وتأتي عضوية ديوان المحاسبة الليبي في اللجنة المشار إليها لمدة ثلاث سنوات بدأت عام 2020 ، وتضم منظمة الكوميسا في عضويتها 21 ‎‏ دولة أفريقية ،وتعد أكبر سوق للتجارة والاستثمار في أفريقيا.

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