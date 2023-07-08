جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ينشر اعترافات متهم بقتل 3 شباب بمدينة الزاوية، بينهم شقيقين.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
بمشاركة ديوان المحاسبة الليبي : مجلس المراجعين الخارجيين (كوبيا) يعتمد التقرير النهائي لمراجعة حسابات الكوميسا.
تم النشر منذُ 42 دقيقة
وزير النفط والغاز يبحث مع نظيره النيجيري مشروع نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.
تم النشر منذُ ساعة واحدة
وزيرا خارجية المغرب وألمانيا يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا .
تم النشر منذُ ساعتين
محكمة جنايات طرابلس تصدر احكاما بين العشرين عاما والمؤبد ضد متهمين بالإتجار بالبشر.
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك