نزوح عائلات من السودان الى منطقة أم الارانب جنوب ليبيا فرارا من الحرب الدائرة في البلاد.

ام الارانب 8 يونيو 2023 (وال) – أكد مصدر لمراسل وكالة الانباء الليبية في الجفرة وصول العديد من العائلات السودانية الى منطقة أم الارانب بالمنطقة الجنوبية فرارا من الحرب الدائرة هناك .

وقال المصدر ” لوال ” الاسر وصلت الي المنطقة بعد رحلة استمرت أكثر من شهر جراء الاقتتال الدائر بين الاشقاء في السودان تضم نساء واطفال وشباب بمعدل من خمسة الى اربعة افراد لكل أسرة.

واشار الى ان اغلب هذه العائلات انتقلت من منطقة الى منطقة في السودان عبر دارفور قطعت خلالها الاف الكيلومترات عبر الصحراء.

وتوقع المصدر ذاته بان تزداد حالات النزوح للعائلات السودانية الى البلاد خلال الفترة القادمة.

… وال الجفرة