الجزائر تخصص 30 مليون دولار لاغادة اعمار مخيم جنين . 

الجزائر 8 يوليو 2023 م (وال) ـــ قررت الجزائر منح مساعدة مالية قدرها 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة أعمار مخيم جنين الذي تعرض في الآونة الأخيرة للعدوان الهمجي الإجرامي من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية أن (الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار، للمساعدة في إعادة إعمار مخيم جنين في الضفة الغربية) .

وأعربت الرئاسة عن (تضامن الجزائر الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني، القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف) .

وتسبب الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين بشمال الضفة الغربية، بأضرار فادحة في مئات المنشآت الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية ، إنّ 429 منزلاً ومنشأة أعطبها الهجوم الإرهابي الاسرائيلي، وأنّ تكاليف إعادة إعمارها تقدر بـ 12 مليون دولار، فيما ستستغرق إعادة الإعمار تسعة أشهر.

وبحسب وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني “محمد زيارة”، فإنّ 4 مبان أزيلت بالكامل وتقدر قيمتها بنحو 1.5 مليون دولار، أما المباني المتضررة بشكل متوسط أو كبير لكنها غير آيلة للسقوط فبلغت 25 عقارا، تبلغ كلفة إعادة إعمارها مليوني دولار.

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