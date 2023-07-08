انخفاض مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام .

اوكلاهوما 8 يوليو 2023 م (وال) ـــ قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قبل نهاية الأسبوع، إنّ مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

ووأوضحت الإدارة أنّ مخزونات النفط الخام انخفضت 1.5 مليون برميل إلى 452.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وكان محللون توقعوا انخفاضها مليون برميل في استطلاع أجرته وكالة انباء “رويترز” .

وقالت الإدارة إنّ مخزونات النفط في مركز التسليم في “كاشينج” بولاية أوكلاهوما انخفضت 400 ألف برميل في الفترة المشار اليها .

يأتي ذلك في الوقت الذي يزيد إجمالي تخفيضات الانتاج العالمي من النفط الآن على خمسة ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 5% من إنتاج النفط العالمي ، غداة أعلان السعودية وروسيا عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج لشهر أغسطس 2023 ،

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