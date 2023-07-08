استقالة رئيس حكومة هولندا ، والسبب خلافات بشأن طالبي اللجوء .

أمستردام 8 يوليو 2023 م (وال) ـــ أعلن رئيس وزراء هولندا، “مارك روته”، أنه سيقدم طلب استقالة حكومته للملك، على خلفية فشل الحكومة في التوصل لاتفاق بشأن تدفق اللاجئين.

وذكرت هيأة الإذاعة والتلفزيون الهولندية أنّ “روته” أعلن استقالته بعد أن فشل التحالف الحكومي في التوصل إلى اتفاق بعد مشاورات طويلة بشأن التدابير لتقييد تدفق طالبي اللجوء الى مملكة هولندا.

وفي مؤتمر صحفي عقده “روته أمس الجمعة، ونقلته القناة التلفزيونية قال : (للأسف، توصلنا إلى استنتاج أن الاختلافات لا يمكن التغلب عليها، ولهذا السبب، سأقدم قريباً طلب استقالتي نيابة عن حكومتنا بأكملها للملك) .

ومساء الجمعة، عقدت حكومة هولندا اجتماعاً تقييمياً لحل أزمة الهجرة في البلاد، وأفيد أن الأحزاب الحكومية توصلت إلى اتفاق بشأن الهجرة العمالية وهجرة الخبرات العالية، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن التدابير المتعلقة بتقليص تدفق طالبي اللجوء.

وتدهورت الوضعية المتعلقة بإيواء اللاجئين في هولندا بشكل حاد في أغسطس 2022، حيث اضطر نحو 700 لاجئ لقضاء الليل في الشوارع بسبب نقص المساكن في مركز استقبال المهاجرين في بلدة تير-أبيل.

كما اضطر مجلس مدينة أمستردام مؤقتاً إلى توفير إقامة لما لا يقل عن ألف لاجئ على متن سفينة سياحية بسبب نقص المساكن في البلاد لطالبي اللجوء.

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