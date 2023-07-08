بوتين يزور تركيا في أغسطس المقبل ، وإردوغان يتطلّع لتمديد اتفاق الحبوب .

انقرة 8 يوليو 2023 م (وال) ـــ أعلن الرئيس التركي “رجب طيب إردوغان” اليوم السبت أن نظيره الروسي “فلاديمير بوتين” سيقوم بزيارة لتركيا في شهر أغسطس المقبل ، وإنه حث روسيا على تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود لثلاثة أشهر على الأقل، ويتطلع الى تمديد هذا الاتفاق .

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدما ناقشا مصير ترتيب توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في العام الماضي للسماح بالنقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب في أوكرانيا ، وفق وسائل اعلام تركية .

وقال “إردوغان” إن العمل جار الآن على تمديد اتفاق الحبوب بعد انقضاء مدته في 17 يوليو ومده لفترات أطول. وأضاف أن الاتفاق سيكون إحدى أهم القضايا على جدول أعمال مناقشاته مع بوتين في زيارته المرتقبة لتركيا .

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