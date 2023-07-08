المركز الوطني للأرصاد الجوية: لا تزال الأجواء ساخنة نسبيا علي بعض مناطق الشمال الغربي بينما تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها على باقي المناطق .

طرابلس 8 يوليو 2023 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت لا تزال الأجواء ساخنة نسبيا علي بعض مناطق الشمال الغربي بينما تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها على باقي المناطق .

** راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي :-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ على المناطق الساحلية، ومـابين (39-42)مْ على الدواخل.

** الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ ، وتسجل تراجع طفيف مساء يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

** الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

** الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-40)مْ .

وال..