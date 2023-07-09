أمريكا تقرر تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية.

واشنطن 8 يوليو2023م (وال)- قررت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية، في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة على الرغم من الانتقادات الدولية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: “لقد تشاورنا عن كثب مع الحلفاء لاتخاذ قرار بذلك، وبأذرع مفتوحة تقبلها بعض الحلفاء الذين لم يوقعوا اتفاقية أوسلو، وهذا هو الشيء الصحيح تماما الذي يجب فعله”.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن أوكرانيا قدمت ضمانات خطية لاستخدام الذخائر “بطريقة حذرة للغاية بغية تقليل أي خطر على المدنيين”.

ولقي القرار الأمريكي انتقادات دولية. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رغبته في عدم رؤية هذه الأسلحة تستخدم ميدانيا.

واعتبرت منظمة العفو الدولية من جهتها أن على إدارة بايدن “أن تدرك أن أي قرار يتيح الاستخدام الواسع للقنابل العنقودية في هذه الحرب سيؤدي الى نتيجة واحدة متوقعة: القتل الإضافي للمدنيين”.