سلة الأهلي بنغازي تنتزع فوزاً هاماً مع الأهلي طرابلس .

طرابلس 9 يوليو 2023 (وال)- انتزع فريق الأهلي بنغازي فوزاً هاماً من نظيره الأهلي طرابلس بفارق سلة ونصف، وبواقع ( 78 – 75 ) نقطة، وذلك لحساب ثاني مباريات اليوم الثاني من التجمع الأول لنهائيات ليبيا لكرة السلة” الدور الرباعي ” في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس السبت – بقاعة طرابلس الكبرى.

المقابلة التي توسطها ثلاثي تكون من الدولي “هيثم الساروي ” حكماً أولاً، والمغربي ” بن شريف بن عيسى ” حكماً ثانياً، إضافة إلى “موسى الأوجلي “حكماً ثالثاً، جاءت سريعة منذ البداية بين الأهليين، فأهلي العاصمة دخل المواجهة وهو يمنى النفس في تحقيق ثاني انتصاراته، بينما دخل أهلي العصية من أجل تفادي تعثرة في الجولة الأولى والبقاء في دائرة المنافسة.

المواجهة برز فيها من الناحية التهديفية لاعب الأهلي بنغازي الأمريكي ” كيندال ديكس ” مسجلاً ( 35 ) نقطة، ويأتي ثانياً لاعب الأهلي طرابلس ” نسيم بدروش ” بتسجيله لـ 34 نقطة، في حين كان محترف الأهلي طرابلس المصري ” انس أسامة ” قد سجل دبل دبل، فيها ( 11 ) نقطة، ( 17 ) متابعة منها ( 3 ) هجومية، و ( 14 ) دفاعية’ بالإضافة إلى بروز محترفه الأهلي بنغازي الأمريكي ” أنوسيك ” مسجلا ( 11 ) نقطة’ وعمل ( 18 ) متابعة’ منها ( 13 ) دفاعية’ و ( 5 ) هجومية.

الأهلي بنغازي المتفوق في اللقاء تمكن لاعبوه من عمل ( 45 ) متابعة منها ( 10 ) هجومية، و (35) دفاعية، ونجح لاعبي الأهلي من صنع ( 16 ) تمريرة حاسمة، وعدد ( 8 ) قطعاً للكرة، بينما كان جانب الثلاثية هو الأضعف للأهلي في هذه المواجهة مسجلاً طيلة اللقاء ( 3 ) ثلاثيات من أصل ( 11 ) محاولة، وعدد ( 3 ) إعتراضات، بينما فقد الفريق الكرة ( 15 ) مرة.

(وال بنغازي ) ..