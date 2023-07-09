ليبيا نيوز

مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

واشنطن 9 يوليو 2023 (وال) – لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء سقوط طائرة في حقل بجنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. 

    وتحطمت الطائرة أمس السبت قرب مطار في مدينة موريتا الواقعة جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد التابعة لولاية كاليفورنيا الواقعة بين لوس أنجلوس وسان دييغو ، حيث اشتعلت النيران في الطائرة مع ما يقرب من فدان من الأراضي الزراعية.

    وكانت الطائرة المنكوبة من طراز “سيسنا (سي 550)” ، غادرت مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس قبل أن تسقط في الحقل.  

    وأكدت إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد مقتل ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث بعد وقت قصير من العثور على الطائرة .

.. ( وال ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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