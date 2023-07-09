3 قتلى حصيلة التظاهرات في كينيا .

نيروبي 9 يوليو 2023 (وال) – أعلنت السلطات في كينيا مقتل ثلاثة أشخاص في تظاهرات مُناهضة للحكومة احتجّ خلالها المشاركون على ارتفاع كلفة المعيشة وإقرار ضرائب جديدة.

وأطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على موكب زعيم المعارضة رايلا أودينغا في نيروبي، إحدى المدن التي شهدت التظاهرات. واتخذت الشرطة تدابير مماثلة لتفريق تجمعات في كيسومو (غرب) ومومباسا (جنوب). حسب وكالة فرانس برس.

وقال رئيس مستشفى “جاراموغوي أودينغا” في كيسومو ، أحد معاقل المعارضة في منطقة بحيرة فيكتوريا “لدينا حالة وفاة أخرى ما يرفع عدد القتلى إلى اثنين نتيجة تظاهرات الأمس”.

وفي وقت لاحق، قال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن رجلًا ثالثًا أُصيب بالرصاص توفي في مستشفى في ميغوري (جنوب غرب).

ودعت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان أمس السبت لإجراء تحقيق شامل في كافة التقارير عن ممارسات وحشية للشرطة.

.. ( وال ) ..