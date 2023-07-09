الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا : لا يزال تأثير الكتلة الساخنة على مناطق غرب ليبيا، بينما تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها على باقي المناطق.

طرابلس 9 يوليو 2023 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم الأحد 09 -07- 2023 وخلال اليومين القادمين : لا يزال تأثير الكتلة الساخنة على مناطق غرب ليبيا، بينما تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها على باقي المناطق.

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** راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي .

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على المناطق الساحلية الممتدة من راس اجدير إلى مصراتة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-38)مْ على المناطق الساحلية، ومـابين (40-44)مْ على الدواخل وتسجل تراجع طفيف يوم الغد على بعض المناطق الساحلية ويكون ملحوظ يوم الثلاثاء على كامل المناطق.

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** الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-33)مْ على معظم المناطق.

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** الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-42)مْ تصل إلى (45)مْ على غدامس، وتسجل تراجع يوم الثلاثاء.

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**الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-40)مْ .

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وال..