الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي.

بكين 9 يوليو 2023 (وال) – تجري الصين تدريبات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي على الشاطئ الشمالي الشرقي للبلاد ابتداءا من يوم الغد الإثنين وحتى 14 يوليو الجاري.

وأصدرت إدارة السلامة البحرية في مدينة “تانغشان” شمالي الصين بيانا جاء فيه ” أن القوات البحرية الصينية تعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في الفترة من 10 إلى 14 يوليو الجاري في خليج بوهاي على الشاطئ الشمالي الشرقي للبلاد.

وحذر بيان إدارة السلامة البحرية من دخول السفن إلى المنطقة المحددة. ولم يكشف البيان عن تفاصيل أخرى بشأن طبيعة التدريبات العسكرية في هذا الوقت بالتحديد.

.. ( وال ) ..