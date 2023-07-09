تواصل فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في جنيف

جنيف 9 يوليو 2023 م (وال ) تستمر فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة الروبوتات وخبراء في مجالات تقنية، مما طرح تساؤلات بشأن دور الروبوتات في هذا الحدث.ولأول مرة في العالم، ستجيب لجنة من الروبوتات على أسئلة الصحفيين، وذلك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام.

وستعرض الروبوتات قدرات تتراوح بين مكافحة الحرائق وتقديم المساعدات لتوفير الرعاية الصحية والزراعة بشكل مستدام.ويتوقع أن يحضر القمة 5 آلاف شخص، و8 روبوتات اجتماعية، وأكثر من 20 روبوتا متخصصا، لأول مرة في التاريخ، جميعهم تحت سقف واحد..

وتستخدم وكالات الأمم المتحدة بالفعل الذكاء الاصطناعي مثل مشروع HungerMap التابع لبرنامج الأغذية العالمي، والذي يجمع البيانات لتحديد المناطق التي تنزلق نحو الجوع. كما تعمل على تطوير شاحنات تعمل بالتحكم عن بعد لتوصيل المساعدات الطارئة في مناطق الخطر

وتسعى أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة، التي تم وضعها في عام 2015، إلى تحسين حياة الإنسان وكوكب الأرض بحلول عام 2030، ولكن يُنظر إليها الآن على نطاق واسع على أنها بعيدة المنال.