خارجية النواب تطالب بـتحرك عاجل ضد مجازر الاحتلال بغزة وجنين وملاحقة مرتكبها وتقديمهم للقضاء .

طرابلس 9 يوليو 2023 م ( وال ) – طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب، اليوم الأحد، بتحرك عربي عاجل من أجل وضع حد لمجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة وجنين، داعية إلى ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم أمام القضاء الدولي ‎.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحة المجلس بالفيسبوك “إن قوات الاحتلال تعمدت الاستخدام المفرط للقوة، مما نتج عنه سقوط عدد كبير من المدنيين بين شهداء وجرحي، وتدمير واسع للبنية التحتية والأحياء المدنية، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا وفاضحا لجميع الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان”.

وأعربت لجنة في بيانها عن استغرابها الشديد من ارتكاب كل هذه الجرائم البشعة التي تمارس في حق الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل صمت دولي وإسلامي وعربي مخزٍ لا يتناسب إطلاقا مع التصعيد الإجرامي الذي ترتكبه قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.حسب تعبيرها .

وأكدت اللجنة لشؤون الخارجية في مجلس النواب تضامن الشعب الليبي الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر ضد الاحتلال، مطالبة جامعة الدول العربية بضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ، لـ اتخاذ موقف إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني .

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