أمريكا تعلن مقتل زعيم تنظيم (داعش) أبو أسامة المهاجر في سوريا . 

واشنطن 9 يوليو 2023 م (وال) ـــ أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، اليوم الأحد، أنّ ضربة أميركية قتلت زعيم تنظيم “داعش” أبو أسامة المهاجر، قبل يومين شرقي سوريا ، قرب مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة .

ولفت بيان “سنتكوم” الى أن طائرات مسيّرة من طراز “أم كيو – 9” نفّذت الغارة.

وقالت القيادة المركزية إنّها (تعالج تقارير عن إصابة مدنيين، بعد العملية يوم الجمعة، .. وأنه لا توجد مؤشرات على مقتل مدنيين من جرّاء الغارة) .

وأكّد قائد القيادة المركزية، الجنرال “مايكل كوريلا”، أنّها (ملتزمة بهزيمة “داعش” في جميع أنحاء المنطقة، لأنه لا يزال يشكّل تهديداً، ليس فقط للمنطقة، ولكن خارجها أيضا) .

يذكر أن وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” نشرت نقلا عن مراسلها في شمال سوريا أول من أمس الجمعة ، أن غارة جوية قرب مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح .

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