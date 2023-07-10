( غوتيريش ) : السودان على شفا حرب أهلية واسعة النطاق .

نيويورك 9 يوليو 2023م ( وال )- قال الأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو غوتيريش ” إن السودان على شفا حرب أهلية واسعة النطاق مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين طرفي النزاع بلا هوادة ، في العاصمة السودانية الخرطوم .

جاء ذلك في بيان أصدره نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام “فرحان حق” بعد قرابة ( 3 ) أشهر من القتال الدائر في السودان.

وحسب البيان فإن ” غوتيريش ” حذر من أن الحرب بين الأطراف السودانية من المرجح أن تزعزع استقرار المنطقة بأكملها” .

وأضاف البيان أن الأمين العام ندد أيضا بالعنف واسع النطاق وسقوط ضحايا في إقليم دارفور الغربي، “الذي شهد بعضا من أسوأ المعارك في الصراع الجاري” ، وقال ” غوتيريش ” إن هناك تجاهل تام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وهو أمر خطير ومقلق .

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