انخفاض أسعار النفط وبرنت يسجل 78.25 دولارا للبرميل.

سنغافورة 10 يوليو 2023 ( وال ) – انخفضت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، في ظل حذر المستثمرين قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 78.25 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 73.57 دولارًا للبرميل.

كان الخامان ارتفعا بأكثر من 4 % في الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوى منذ مايو، ويسجلا ارتفاعًا لثاني أسبوع على التوالي، بعد تعهد كبار مصدري النفط في العالم بخفض الإمدادات في أغسطس المقبل.

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