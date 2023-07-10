إصابة تسعة أشخاص اثر إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

أوهايو 10يوليو 2023 م ( وال ) أعلنت الشرطة بولاية أوهايو شمال شرقي الولايات المتحدة إن تسعة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في منطقة الحياة الليلية بوسط مدينة” كليفلاند” .

من جهته أوضح “واين دروموند ” رئيس شرطة كليفلاند إن شخصا أصيب بجروح خطيرة. وأصيب الضحايا الثمانية الآخرون بجروح لا تمثل تهديدا لحياتهم، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

ولم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به حتى الآن، وتعتقد الشرطة أن شخصا واحدا فقط هو من أطلق النار .ووفقا لرئيس الشرطة فقد أصيب في الحادث سبعة رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين 23 و 38 عاما.