كوريا الشمالية تهدد بإسقاط طائرات تجسس أمريكية.

بيونغ يونغ 10 يوليو 2023(وال) – حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من أنها قد تسقط طائرات التجسس الأمريكية إذا انتهكت المجال الجوي للبلاد.

وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع في كوريا الشمالية في بيان اليوم الإثنين “الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا لاستطلاعها الجوي الاستفزازي، والذي يتم تنفيذه بشراسة مع اقتحام مجالنا الجوي دون إخطار ، وليس هناك ما يضمن عدم وقوع أحداث مروعة، مثل تدمير طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الشرقي (بحر اليابان) “. حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وأضاف أنه “في الوقت الحالي، نظهر أقصى درجات الصبر وضبط النفس، لكن هناك حدود لكل شيء ، يجب أن تتوقف جميع الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها الولايات المتحدة على الفور”.

وأشار إلى أنه في أوائل يوليو تم تسجيل عدة حالات انتهاك للمجال الجوي الكوري الشمالي من قبل طائرات أمريكية.

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