اليابان ترفع حالة التأهب جراء هطول الأمطارالغزيرة

طوكيو 10 يوليو 2023 م 0 وال ) أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الإثنين عن إصدار أعلى مستوى من التأهب بعدما هطول الأمطار الغزيرة على أجزاء من منطقة جنوب غرب اليابان اليوم، مما أسفر عن مصرع سيدة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الأرصاد الجوية حذرت من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في محافظة “فوكوكا وأويتا ” المجاورة، ودعت السكان إلى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين سلامتهم.

هذا وقد تسبب هطول الأمطار الغزيرة، في توقف خدمات القطارات السريعة بين محطتي هيروشيما وهاكاتا على خط سانيو شينكانسن وكذلك محطتي هاكاتا وكوماموتو على خط كيوشو شينكانسن مؤقتًا، بحسب مشغليها، ومع توقع هطول أمطار غزيرة من المناطق الغربية والشرقية المواجهة لبحر اليابان حتى يوم غد الثلاثاء، فيما دعت وكالة الأرصاد الجوية إلى اليقظة ضد الانهيارات الأرضية وفيضان الأنهار.