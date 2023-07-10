مركز الارصاد الجوي ينبه بتعرض مدينة غدامس وضواحيها لكتلة هوائية ساخنة .

طرابلس 10 يوليو 2023 م ( وال ) – أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض بلدية غدامس وضواحيها إلى كتلة هوائية ساخنة، حيث تسجل درجة الحرارة القصوى بها اليوم الإثنين ( 46) درجة مئوية.

ودعا المركز، في تنبيه نشره عبر صفحته بالفيسبوك أهالي البلدية إلى أخذ الحيطة والحذر من ضربة الشمس والجفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز ارتفاع درجات الحرارة في مدن المنطقة الجنوبية.

وتتراوح درجات الحرارة في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة بين 40 و46 درجة مئوية، وبين 38 و40 درجة مئوية في الواحات والسرير وتازربو والكفرة وفقا للمركز .

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