عقيلة صالح يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا .

بنغازي 10 يوليو 2023 م ( وال ) – بحث رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” اليوم الإثنين مع السفير الفرنسي لدى ليبيا ” مصطفى مهراج ” مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا .

وذكر المجلس على صفحته بفيسبوك أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفي مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية ( 6+6 ) .

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر ديوان المجلس في بنغازي تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي وفقا لذات المصدر.