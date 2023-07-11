رئيس جمرك مطار مصراتة يؤكد لـ( وال) ضبط كمية من أجهزة تعدين العملات الرقمية.

مصراتة 10 يوليو 2023 ( وال )- أكد رئيس مركز جمرك مطار مصراتة الدولي العقيد فتحي مخلوف أن المركز تمكن الأحد من ضبط كمية كبيرة من أجهزة تعدين العملات الرقمية المهربة بالمطار .

وقال العقيد مخلوف في تصريح خاص لمراسل وكالة الانباء الليبية ( وال ) بمدينة مصراتة إن هذه العملية تأتي في إطار حرص مركز جمرك مطار مصراتة الدولي على متابعة وتأمين المنفذ الجوي وذلك لمنع وصول أي مواد محظورة.

وأضاف مخلوف في تصريحه أن هذه العملية تمت بالتنسيق المباشر مع قوة العمليات المشتركة ومديرية أمن مطار مصراتة الدولي.

يذكر أن المركز تمكن من ضبط عدد من أجهزة تعدين العملات الرقمية المهربة والمحظورة بقرار وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية والتي كانت على متن إحدى الرحلات الجوية القادمة إلى المطار

وأفاد مراسل (وال) أن المضبوطات تم التحفظ عليها من أجل إتمام بقية الإجراءات القانونية مع مكتب المحامي العام بالنيابة العامة مصراتة

( وال ) مصراتة