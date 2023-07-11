رئيس هيئة الرقابة الادارية الجديد : الحد من انتشار الفساد الإداري في مؤسسات الدولة سيكون من أولويات مهامنا .

طرابلس 10 يوليو 2023م (وال)- أكد رئيس هيئة الرقابة الادارية الجديد “عبدالله محمد قادربوه” أن نجاح أعمال الهيئة والحد من انتشار الفساد الإداري في مؤسسات الدولة كافة سيكون من أولويات مهامه .

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماعه الأول الذي عقده اليوم بمكتبه في طرابلس مع مديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب بالهيئة؛ وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية للعام (2022 _ 2025) وبحث آلية تنفيذها.

كما شدد ” قادربوه ” على أن تطبيق القانون سيكون على الجميع ولن يعتد بأية مراسلة صادرة عن رئاسة الهيئة إذا كانت مخالفة للقانون .

واستعرض الاجتماع ابرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه الهيئة خلال أدائها لمهامها الموكلة إليها وفقا لقانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وقالت الهيئة في منشور سابق إن ” قادربوه” تسلم اليوم الاثنين مهامه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، بناء على قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021 ، بشأن تكليف رئيس للهيئة ، وعلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس رقم 1176/ 2021، الذي تضمنه كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة المؤرخ في 2 يوليو للعام الحالي، والذي طالب فيه الجهات المعنية بالتعامل مع الرئيس الجديد دون غيره.

… (وال ) …