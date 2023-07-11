العقود الآجلة لخام برنت ترتفع إلى 78 دولارا للبرميل.

سنغافورة 11 يوليو 2023 م ( وال ) – ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة، مع تركيز المتعاملين على خفض (أوبك +) للإنتاج، وترقب بيانات اقتصادية قد تساعد في التأكد من وضع الطلب على الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 78 دولارا للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 73.34 دولار.

كانت الأسعار تراجعت واحدًا بالمئة أمس الاثنين وسط توقعات بزيادة احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ومع جني المستثمرين للأرباح، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك.

….( وال ) ….