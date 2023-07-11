وزير الاقتصاد يتابع التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة .

طرابلس 11 يوليو 2023 (وال)- بحث وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” ، التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة خلال الفترة القادمة.

وتابع الحويج، رؤية الوزارات والمؤسسات في تعزيز التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك مع الجمهورية التونسية، مشيراً إلى ضرورة تحديد الأولويات في مجالات التعاون، بما يدعم تعزيز العلاقات بين البلدين.

وحضر الاجتماع، كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والغرفة الليبية التونسية ومندوبين عن عدد من الوزارات بالحكومة والمصرف الليبي الخارجي واللجنة الليبية التونسية المشتركة.

وال..