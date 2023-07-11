بفارق سلة وحيدة الأهلي بنغازي يقلل من حظوظ الاتحاد بالدور الرباعي .

طرابلس 11 يوليو 2023 (وال)- قلل فريق الأهلي من حظوظ الاتحاد في المنافسة على لقب الدوري الليبي لكرة السلة ” مرحلة التتويج “، عقب تفوقه عليه بفارق سلة وحيدة، وبواقع ( 76 – 74 ) نقطة، وذلك في إطار ثاني مباريات اليوم الثالث من التجمع الأول لنهائيات ليبيا لكرة السلة” الدور الرباعي ” في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الاثنين – بقاعة طرابلس الكبرى.

ويدين الأهلي في هذا اللقاء إلى تألق وبروز لاعبه سفيان الشويهدي، والذي بدوره سجل ( 20 ) نقطة، وعمل ( 9 ) متابعات، منها ( 7 ) دفاعية و إثنتان هجومية، و ( 4 ) تمريرات حاسمة، و عدد ( 2 ) قطعاً للكرة، وواحدة إعتراض، وذلك في زمن 40:00 .

ويتصدر قائمة هدافي اللقاء لاعب الاتحاد الجزائري محمد حراث بتسجيله ( 24 ) نقطة، ويأتي ثانياً محترف الاتحاد الأمريكي جيمس جاستس مسجلاً ( 21 ) نقطة، بينما يحل ثالثاً لاعب الأهلي سفيان الشويهدي موقعاً ( 20 ) نقطة، بينما يحل محترف الأهلي كيندال ديكس المرتبة الرابعة بتسجيله لـ 17 نقطة.

وجاءت نتائج الفترات في المباراة الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة الاتحاد بنتيجة ( 23 – 19 ) نقطة.

الفترة الثانية: انتهت لمصلحة سلة الأهلي بنتيجة ( 25 – 13 ) نقطة، لتكون بذلك نتيجة الشوط الأول أهلاوية بنتيجة ( 44 – 36 ) نقطة.

الفترة الثالثة: تنتهي بالتعادل بين الفريقان وبنتيجة ( 18 – 18 ) نقطة.

الفترة الرابعة: انتهت لصالح سلة الاتحاد بنتيجة ( 20 – 14 ) نقطة، وبهذا تكون نتيجة الشوط الثاني اتحادية ( 38 – 32 ) نقطة

( وال بنغازي ) ..