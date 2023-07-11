علماء يرصدون أكثر الأجسام العاكسة المعروفة في الكون.

واشنطن 11 يوليو 2023 م ( وال ) – رصد علماء فلك كوكبا غريبا خارج المجموعة الشمسية، أكبر قليلا من كوكب “نبتون”، وتبلغ درجة حرارة سطحه نحو 1800 درجة مئوية، ويعكس نحو 80 بالمئة من الضوء الساقط عليه، مما يجعله أكثر الأجسام العاكسة المعروفة في الكون.

وقال جيمس جينكينز عالم الفلك بجامعة دييجو بورتاليس في تشيلي، والمشارك في إعداد البحث الذي نُشر في دورية (أسترونومي اند أستروفيزيكس) “إنه مرآة عملاقة في الفضاء”.

وأضاف أن ذلك الكوكب يدور حول نجم شبيه بالشمس كل 19 ساعة وتلفه على ما يبدو سحب معدنية تعكس معظم الضوء الساقط عليه إلى الفضاء.

ويسمى الكوكب (إل.تي.تي9779بي)، ويقع هو ونجمه في مجرة درب التبانة على بعد 264 سنة ضوئية تقريبا من الأرض. ويبلغ قُطره أكبر 4.7 مرة من الأرض، ويدور على مقربة شديدة من نجمه، لدرجة أنه أقرب من كوكب عطارد إلى الشمس وأقرب 60 مرة من مدار الأرض. وفي ظل الإشعاع الشمسي المنبعث من نجمه، تبلغ درجة حرارة سطحه نحو 1800 درجة مئوية، وهي أكثر سخونة من الحمم المنصهرة.

واكتشف العلماء أكثر من 5000 كوكب خارج المجموعة الشمسية تسمى الكواكب الخارجية، للعديد منها سمات مختلفة تماما عن الكواكب الثمانية التي تتألف منها المجموعة.

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