بايدن يرحب بقرار المفوضية الأوروبية الخاص بإطار عمل خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

واشنطن 11 يوليو 2023 م ( وال ) رحب الرئيس الأمريكي “جو بايدن “، بقرار المفوضية الأوروبية الخاص بإطار عمل خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي سيسمح بنقل البيانات الشخصية من أوروبا إلى الشركات الأمريكية بأمان.

وأوضح بايدن – في بيان نشر على موقع البيت الأبيض الإلكتروني – إن الإعلان يمثل تتويجًا لسنوات من التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويؤكد قوة العلاقات عبر الأطلسي القائمة على القيم الديمقراطية المشتركة ورؤيتنا للعالم. وهو قرار يعكس الالتزام المشترك بحماية خصوصية البيانات القوية وسيوفر فرصًا اقتصادية أكبر للبلدين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي