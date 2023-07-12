الداخلية تصدر بيانا حول وفاة مواطنة نتيجة الانتظار الطويل بمعبر راس اجدير .

طرابلس 11 يوليو 2023 م (وال) – أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بيانا حول وفاة المواطنة ” فطيمة عمر مفتاح ” البالغة من العمر 63 عاما نتيجة الانتظار الطويل داخل ممرات المسافرين بمنفذ راس اجدير امس الاثنين .
وقدمت الوزارة في بيانها التعازي والمواساة لاهل الفقيدة ، مؤكدة أن من مهامها المحافظة على الارواح واحترام حقوق المسافرين وتقديم الخدمات وتسهيل انسياب حركتي الدخول والخروج من المعبر .
وشدد البيان على ضرورة الابتعاد عن الجوانب النمطية في اداء الاعمال ، وأن الوزارة عازمة على تغيير الاطقم الامنية بما يعود على المواطنين بالرضا واكتساب ثقة الوزارة وذلك بتكليف أعضاء مدربين ومهنيين
ولديهم القدرة على الارتقاء بخدمات بالمنفذ .
…( وال )…
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