الداخلية تصدر بيانا حول وفاة مواطنة نتيجة الانتظار الطويل بمعبر راس اجدير .

طرابلس 11 يوليو 2023 م (وال) – أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بيانا حول وفاة المواطنة ” فطيمة عمر مفتاح ” البالغة من العمر 63 عاما نتيجة الانتظار الطويل داخل ممرات المسافرين بمنفذ راس اجدير امس الاثنين .

وقدمت الوزارة في بيانها التعازي والمواساة لاهل الفقيدة ، مؤكدة أن من مهامها المحافظة على الارواح واحترام حقوق المسافرين وتقديم الخدمات وتسهيل انسياب حركتي الدخول والخروج من المعبر .

وشدد البيان على ضرورة الابتعاد عن الجوانب النمطية في اداء الاعمال ، وأن الوزارة عازمة على تغيير الاطقم الامنية بما يعود على المواطنين بالرضا واكتساب ثقة الوزارة وذلك بتكليف أعضاء مدربين ومهنيين

ولديهم القدرة على الارتقاء بخدمات بالمنفذ .

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