الكاف يعلن عن موعد إجراء قرعة التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم ( 2026 ) .

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 م ( وال )- أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” اليوم الثلاثاء عن موعد إجراء قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال ” كاف ” فى بيان له إن القرعة القرعة الرسمية لتصفيات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA تُجرى يوم الخميس القادم في العاصمة العاجية أبيدجان .

وأضاف أن السحب سيكون مباشرًا على منصات كاف، وسيتم تقسيم الاتحادات الأعضاء إلى ( 9 ) مجموعات ، على أن يتأهل الفائزون من كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم”.

وجاءت منتخبات المغرب ، السنغال ، تونس ، الجزائر ، مصر ، نيجيريا ، الكاميرون ، مالي ، كوت ديفوار ، ضمن التصنيف الأول بقرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لهذا المونديال .

وكان ” الفيفا ” أعلن زيادة عدد المنتخبات الأفريقية المشاركة في مونديال 2026 ل ( 9 ) منتخبات، بجانب منتخب آخر يخوض الملحق ، وستقام القرعة في كوت ديفوار بمشاركة ( 54 ) منتخبًا، أي جميع المنتخبات الأفريقية.

وبعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم انطلاقًا من نسخة 2026، ليصبح ( 48 ) منتخبًا، زادت مقاعد القارة الأفريقية في المونديال، وسيتأهل عن القارة السمراء ( 9 ) منتخبات بصورة مباشرة إلى دور المجموعات من كأس العالم 2026.

وقد يصل عدد المشاركين من أفريقيا إلى ( 10 ) منتخبات، حيث سيخوض منتخب أفريقي الملحق العالمي الذي تشارك فيه منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهما من القارات.

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