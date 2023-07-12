ليبيا نيوز

الكاف يعلن عن موعد إجراء قرعة التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم ( 2026 ) .

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 م ( وال )- أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” اليوم الثلاثاء عن موعد إجراء قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

   وقال ” كاف ” فى بيان له إن القرعة القرعة الرسمية لتصفيات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA تُجرى يوم الخميس القادم في العاصمة العاجية أبيدجان  .

    وأضاف أن  السحب سيكون مباشرًا على منصات كاف، وسيتم تقسيم الاتحادات الأعضاء إلى ( 9 ) مجموعات ، على أن يتأهل الفائزون من كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم”.

    وجاءت منتخبات المغرب ، السنغال ، تونس ، الجزائر ، مصر ، نيجيريا ، الكاميرون ، مالي ، كوت ديفوار ،  ضمن التصنيف الأول بقرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لهذا المونديال .  

   وكان ” الفيفا ” أعلن زيادة عدد المنتخبات الأفريقية المشاركة في مونديال 2026 ل ( 9 ) منتخبات، بجانب منتخب آخر يخوض الملحق ، وستقام القرعة في كوت ديفوار بمشاركة ( 54 ) منتخبًا، أي جميع المنتخبات الأفريقية.

    وبعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم انطلاقًا من نسخة 2026، ليصبح ( 48 ) منتخبًا، زادت مقاعد القارة الأفريقية في المونديال، وسيتأهل عن القارة السمراء ( 9 ) منتخبات بصورة مباشرة إلى دور المجموعات من كأس العالم 2026.

     وقد يصل عدد المشاركين من أفريقيا إلى ( 10 ) منتخبات، حيث سيخوض منتخب أفريقي الملحق العالمي الذي تشارك فيه منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهما من القارات.

    …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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