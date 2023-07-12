ليبيا نيوز

كلية السياحة والضيافة بمصراتة تنظم في أغسطس المقبل مؤتمر علمي حول آفاق مستقبل السياحة الليبية .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

مصراتة 11 يوليو 2023 م ( ول) – تنظم كلية السياحة والضيافة مصراتة خلال شهر أغسطس القادم مؤتمر علمي واسع حول آفاق مستقبل السياحة الليبية وتوظيفها عربيا ودوليا خلال الفترة القادمة.

وقام مدير عام مركز المعلومات والتوثيق السياحي ” اسامة الخبولي ” – في إطار الاستعدادات للمؤتمر – بعرض مرئي بمسرح الكلية حول السياحة الليبية وأثرها كقوة دافعة للاقتصاد الوطني بحضور أعضاء المجلس البلدي مصراتة وعميد وأعضاء هيئة التدريس بكلية السياحة وعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات السياحية بجامعة الآداب طرابلس .

وتضمن العرض تقديم نبذة عن مركز المعلومات و التوثيق السياحي و المخطط العام للسياحة من سنة 2009 وحتى سنة 2025 إضافة إلى عدد من مشروعات المركز وواقع الاستثمار السياحي في الوقت الحالي

وتناول عرض مدير المركز  مؤشر السلم والتعافي الذي اطلقه المركز هذا العام.

 ( وال – مصراتة )

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وكالة الأنباء الليبية

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