ليبيا نيوز

العثور على مادة الهيروين على شاطئ البحر براس لانوف.

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

راس لانوف 11 يوليو 2023 م ( ول) – عثرت دورية تابعة للبحث الجنائي بمديرية امن راس لانوف على كمية من مادة الهيروين على شاطئ البحر قذفت بها الامواج.

  وأفاد مكتب الاعلام الامني انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ازاء الكمية المضبوطة والتي يعتقد انها مخدر الهيروين تزن اثنين كيلو ومائة وخمسة واربعين جرام ، ويقدر ثمنها بقرابة (322) الف دينار .

  واشار الى ان المديرية كلفت دورياتها بمواصلة تمشيط شواطئ المناطق من راس لانوف حتى بن جواد والمناطق المجاورة وذلك بعد ورود بلاغات خلال الايام الماضية عن العثور علي جثث لمهاجرين غير الشرعيين.

 ( وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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